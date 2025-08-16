Гала-концерт проекта «Путь Чайковского» в Подольске собрал 7 тысяч зрителей

15 августа на территории усадьбы Плещеево в Подольске состоялся гала-концерт в рамках масштабного проекта «Путь Чайковского» под художественным руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Подольске мероприятие, связанное с именем великого русского композитора, прошло впервые. Послушать бессмертную музыку в исполнении признанных мастеров собралось свыше 7 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В Подмосковье есть места и события, которые прочно ассоциируются с именами выдающихся писателей, композиторов. И очень много мест, об уникальной истории которых люди еще не знают. Открывать их широкой публике, расширять географию интересных туристических и культурных локаций на подмосковной карте — наша задача. В Плещеево Петр Ильич Чайковский бывал, работал и творил. Мы протянули ниточку от Клина сюда, в Плещеево. Сделали сегодняшний концерт продолжением масштабного фестиваля в Клину и тем самым соединили эти два места, которых роднит связь с композитором. Мы надеемся обратить внимание наших жителей, туристов на замечательную усадьбу Плещеево, связанную с именем Надежды фон Мекк, меценатки, долгие годы поддерживавшей композитора, и открыть еще одну точку притяжения», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На специально подготовленной площадке в усадьбе Плещеево выступили звезды мировой классической музыки, лауреаты международных конкурсов Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Федор Освер (гобой), Семен Соломатников (труба) и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. В их исполнении прозвучала музыка П. И. Чайковского.

Отрывки из дневников и воспоминаний Петра Ильича Чайковского, в том числе, и о днях, проведенных в усадьбе Плещеево, читал ведущий концерта, народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

«Идея проекта „Путь Чайковского“ родилась спонтанно после прочтения дневников Петра Ильича, где он описывает, как в поездках, в дороге он „болел“ сочинительством, ему приходили идеи, рождалась мелодия, гармония либо замысел создания произведения. И если он сочинял по дороге, то хорошо бы пройти его путем, побывать в местах, где он бывал, и там исполнять музыку. Поэтому мы обратились к месту, где он родился — Воткинск. К Клину, где он жил и творил. Затем Алапаевск, где он еще ничего не сочинил, но прожил два года, и где складывалась и развивалась его личность. Впереди у нас еще много мест, обозначенных присутствием Чайковского. Мы планируем проехать почти по всем местам, где Петр Ильич был. А когда не останется таких мест, мы начнем выступать там, где предполагаем, что он мог быть», — рассказал художественный руководитель проекта маэстро Юрий Башмет.

О том, почему для современных музыкантов важна музыка П. И. Чайковского, рассказали солисты проекта: скрипач, заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов Павел Милюков и виолончелист, лауреат международных конкурсов Александр Рамм.

«Исполнять произведения Чайковского всегда трогательно и волнительно, особенно для скрипача. Музыка Петра Ильича как детская книга или стихотворение, которое запало в душу и память и осталось на всю жизнь. Каждый раз, когда ее играешь, как будто читаешь письмо друзей, любимых — радуешься каждой ноте. Своей игрой я стараюсь рассказать слушателям, что волнует меня здесь и сейчас», — поделился Павел Милюков.

«Петр Ильич — один из моих любимейших композиторов. Из русских композиторов той эпохи это, безусловно, номер один, поэтому с большим удовольствием я принимаю участие в этом проекте. Виолончель — это инструмент певучий и декламационный. Я всегда стараюсь не только сыграть, но и рассказывать историю. Музыка Петра Ильича всегда искренняя, самая настоящая русская душа, она мне очень близка. Он очень хорошо чувствовал природу инструмента благодаря своим современникам — виолончелистам», — сказал Александр Рамм.

Проект «Путь Чайковского», призванный показать актуальность творчества композитора и академического искусства в целом, получает всестороннее развитие в год 185-летия Петра Ильича Чайковского. Концерты в рамках проекта, кроме Подольска, проходят во многих уголках страны, связанных с жизнью и творчеством композитора: в Клину, Алапаевске, Воткинске, Владимирской и Тамбовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

Проект «Путь Чайковского» реализуется Русским концертным агентством при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив с 2022 года. Главная идея — проведение специальных концертов в местах, непосредственно связанных с жизнью и творчеством великого композитора.

Гала-концерт в усадьбе Плещеево в рамках проекта «Путь Чайковского» состоялся при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и Администрации г. о. Подольск. Организатор — Русское концертное агентство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.