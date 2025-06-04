Гала-концерт детского творчества состоялся в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе состоялся гала-концерта фестиваля-конкурса детского творчества «Мир распахнутых сердец — 2025», на котором 22 победителя получили дипломы и памятные статуэтки, а еще четыре участника были отмечены специальными призами. В этом году мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы зажигаем первый лучик праздника — этот концерт, где каждый номер, каждый смех, каждый взгляд со сцены — это маленькое чудо. Мы собрались в этом зале, чтобы распахнуть сердца и сказать детям: вы — самое дорогое, что у нас есть. Пусть сегодняшний вечер станет началом чего-то волшебного. Здесь, на этой сцене, оживут мечты. Ведь детство — это не один день в году, а состояние души, которое мы бережно храним. Отдельное спасибо нашим педагогам за то, что помогают делать детство ярче. И конечно, вам, дорогие зрители — без ваших горящих глаз и теплых аплодисментов этот праздник был бы невозможен», — сказал председатель совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.

Жюри оценивало конкурсантов в 7 категориях, включая конкурсы плакатов, моделей военной техники, вокальных и танцевальных номеров, музыкально-литературных композиций, детских оркестров, а также в специальной номинации «За Святую Русь помолюсь», где исполнялись православные песни. Всего в фестивале приняло участие более 300 юных талантов.

В рамках фестиваля была организована выставка плакатов и поделок военной тематики, где было представлено 30 работ, созданных детьми. Организатором этого яркого события выступило Управление образования администрации Ленинского городского округа.

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