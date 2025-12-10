ГАИ: информация о штрафе за Георгиевскую ленту на скорой в Москве недостоверная

Ряд СМИ опубликовали информацию о том, что сотрудники ГАИ якобы без оснований оштрафовали водителя скорой помощи в Москве за опубликованное на спецавтомобиле изображение Георгиевской ленты. Эти заявления не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инспекторы в сентябре обнаружили, что некоторые машины скорой помощи используются с нарушением требований к цветографическим схемам этой категории авто. Так, на их бортах оказался нанесен не предусмотренный соответствующими документами текст.

От транспортного предприятия потребовали избавиться от причин и условий нарушения. На линию не допускается выпуск машин с цветографической схемой, которая не соответствует требованиям в документах.

Гендиректор предприятия заявил, что представление рассмотрено. В этой процедуре участвовали службы, которые отвечают за выпуск машин на линию.

Несмотря на это, 9 декабря работники ГАИ опять остановили карету скорой помощи. На ней обнаружили надписи, которые не соответствуют требованиям.

Водителю выписали штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП России (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»). В момент остановки внутри скорой помощи не было пациентов.

Ранее СМИ писали, что в Москве якобы стало больше случаев выписки штрафов водителям авто скорой помощи из-за изображения георгиевских лент. Один из работников поделился, что его остановили сотрудники ГАИ для оформления штрафа. Инспектор отметил, что административное взыскание наложено из-за Георгиевской ленты и надписи «московская скорая помощь».

