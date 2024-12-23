Гаджиев: конца 2027 года из аварийного жилья расселят 50 тыс человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона. В ходе своего обращения, Губернатор затронул самые важные вопросы развития Подмосковья: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство социальных и инфраструктурных объектов, реализацию нацпроектов на территории Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Московской областной Думы Олег Гаджиев подчеркнул, что

одной из основных тем выступления главы региона стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

«Все жители Подмосковья стараются всеми возможными средствами приближать победу. Ежедневно в зону СВО из региона отправляются гуманитарные грузы в поддержку наших бойцов и жителей пострадавших регионов. Это наша общая задача и общее дело, которое нас объединяет. По поручению Президента в Московской области создается региональное отделение „Ассоциации ветеранов СВО“, будет продолжена программа „Время героев“. Ее выпускники в перспективе должны стать основой эффективной управленческой команды в разных сферах экономики региона, в том числе в сфере строительства и ЖКХ», — сказал Гаджиев.

По словам Гаджиева, в приоритетных задачах до конца 2027 года расселить из аварийного жилья и переселить в новое благоустроенное жилье 47,2 тысячи человек.

«По программе социальной газификации уже в следующем году будет газифицировано 70 населенных пунктов, что затронет 9,3 тысячи человек. В ближайшей перспективе газ планируется провести в 18 тысяч домовладений и 956 СНТ. Особенно это необходимо сделать для удаленных сел и деревень Подмосковья, где проживает много семей, которым нужна помощь государства», — прокомментировал Гаджиев.

Он также отметил, что поддержка семьи и детства остаются приоритетами в работе Правительства Московской области.

«Планируется дополнительно выплачивать по 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях. 11 детских садов в семи округах построили в этом году в Подмосковье. Это дало больше 3000 мест для дошколят Подмосковья. Уже в следующем году в регионе откроют 14 общеобразовательных школ. Тем, кто непосредственно работает с детьми, будет уделено особое внимание: на 10-20% проиндексируют зарплаты соцработникам в Подмосковье с 2025 года, а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что Подмосковье продолжает быть ведущим регионом страны по темпам роста качеству жизни населения. Темпы практической реализации проектов и программ в социальных сферах, строительстве и ЖКХ, разработанных для роста улучшения благосостояния каждой семьи, остаются одними из самых высоких в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.