Гаджеты- защита от деменции, считают ученые

Проанализировав данные более 400 тысяч человек, американские ученые пришли к поразительному выводу — у людей старшего возраста, которые хотя бы несколько раз в неделю пользуются смартфонами, планшетами или компьютерами, вероятность когнитивных нарушений оказывается почти в два раза ниже.

Этот эффект специалисты объясняют комплексным воздействием цифровых технологий на работу мозга.

Постоянная умственная активность при работе с гаджетами служит отличной тренировкой для когнитивных функций. Одновременно цифровые устройства помогают поддерживать социальные связи, что особенно важно для пожилых людей, часто страдающих от одиночества. Как известно, социальная изоляция является одним из значимых факторов риска развития деменции.

«Наши данные полностью опровергают распространенное мнение о вреде технологий для пожилого мозга, — отмечают исследователи. — Напротив, умеренное и регулярное использование гаджетов может стать эффективным способом профилактики возрастных когнитивных нарушений».

По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с деменцией к 2050 году может превысить 150 миллионов. В такой ситуации цифровые технологии могут стать доступным и эффективным инструментом сохранения когнитивного здоровья.