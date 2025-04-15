Футуролог рассказал о вероятности противостояния с инопланетянами

Эксперт-футуролог Александр Кононов заявил, что человечеству в любом случае необходимо быть готовыми к противостоянию с инопланетными сущностями: заниматься космической экспансией и расселением по другим планетам, сообщает Общественная Служба Новостей .

«У меня есть целая теория — теория уникальности человечества, — в которой я показываю, что возможность существования других цивилизаций и встречи с ними близка к нулю. Оценки зачастую делаются людьми, которые занимаются астрофизикой, и они абсолютно недооценивают множество факторов и невероятных событий, благодаря которым возникли жизнь, разум и человеческая цивилизация на Земле», — сказал футуролог.

По его словам, пока не будет абсолютно достоверных сведений о существовании инопланетян, можно говорить только о теории уникальности человечества на Земле.

Однако люди должны стремиться к обеспечению безопасности нашей цивилизации — защите от бесчисленных климатических, сейсмических и космических угроз, также подчеркнул эксперт.