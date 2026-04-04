Футбольного фаната осудили за пропаганду ЛГБТ* из-за петуха на стикере в Тамбове

В Тамбове футбольного фаната осудили за пропаганду ЛГБТ* из-за стикера. На нем был изображен петух, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Футбольный фанат Владимир И. в Тамбове наклеил рядом с ледовой ареной города стикер с курицей и разукрашенной в цвета радуги формой клуба из Саратова «Сокол». На нем в шутливой форме изображены логотип и символ ФК (сокол). Он изображен, как петух.

Владимир И. — фанат футбольного клуба из Воронежа «Факел». Он вместе с соратниками считает болельщиков «Сокола» противниками.

На мужчину написали донос. Через некоторое время Владимира И. задержали. Работники центра «Э» классифицировали изображение на стикере, как пропаганду ЛГБТ*.

Во время рассмотрения дела в суде мужчина заявил, что смысл у стикера был другой. Несмотря на это, Владимира И. арестовали на два дня. Но освободили прямо в зале суда, поскольку он отбыл это время к тому моменту, как был вынесен вердикт.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.