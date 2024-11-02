Футболиста Алиева* и разведчика Сподара* внесли в список экстремистов в РФ

Украинский спортсмен Александр Алиев*, который играл в РФ за московский ФК «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», а также возглавлявший отдел «Юг» Главного управления разведки Минобороны Украины Николай Сподар* внесены в список террористов и экстремистов, следует из перечня .

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). <…> Алиев Александр Александрович*, 03.02.1985 г. р., г. Хабаровск», — отмечается на сайте ведомства.

Ранее футболист попал в базу розыска российской полиции.

Как рассказали в пресс-службе московского главка СКР, в отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Сети. Алиев* разместил видеоролик, где призывал к террористической деятельности на территории Курской области.

Имя Сподара* известно с 2021 года. Он фигурировал в деле старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, которого в РФ приговорили к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима.

По информации ФСБ, Швиденко координировал подготовку и курировал работу диверсантов, которых задержали в 2016 году в Крыму. Злоумышленники хотели взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию и другие объекты. Швиденко задержали летом 2021 года. Он признался в преступлениях и рассказал, что операцией руководил полковник Сподар*.

*Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.