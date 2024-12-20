Футболист «Зенита» вышел гулять в женской одежде из-за проигранного спора

Игрок петербургского ФК «Зенит» и сборной РФ Максим Глушенков вышел на прогулку в одежде своей девушки, так как проиграл спор в карточную игру UNO, сообщает Baza .

Глушенков сейчас отдыхает в отпуске — футболист уехал на Мальдивы. Там находится и его одноклубник Юрий Горшков.

Спортсмены устроили турнир по карточной игре UNO, а чтобы было интереснее, договорились сражаться на желание.

Глушенков проиграл Горшкову, а в пятницу фанаты увидели его в новом образе. Спортсмен вышел погулять в вещах своей девушки. На нем были розовый лонгслив в обтяжку и штаны в дырочку, а также шлепки и панамка.