Футболист, которого мы заслужили: муравьед устроил тест-драйв новому мячу
Огромный мяч появился у гигантских муравьедов в Московском зоопарке
0:49
Гигантским муравьедам в Московском зоопарке приобрели новый огромный мяч. Он мягкий, сообщает пресс-служба учреждения.
Сначала в вольер на улице зашел муравьед Диего. Первое время он не видел мяч.
Однако затем все же заинтересовался. После этого Диего толкал и катал мяч.
Затем наигрался и пошел есть муравьиные яйца. Их предварительно спрятали в термитнике.
