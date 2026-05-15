Футболист, которого мы заслужили: муравьед устроил тест-драйв новому мячу

Огромный мяч появился у гигантских муравьедов в Московском зоопарке

Гигантским муравьедам в Московском зоопарке приобрели новый огромный мяч. Он мягкий, сообщает пресс-служба учреждения.

Сначала в вольер на улице зашел муравьед Диего. Первое время он не видел мяч.

Однако затем все же заинтересовался. После этого Диего толкал и катал мяч.

Затем наигрался и пошел есть муравьиные яйца. Их предварительно спрятали в термитнике.

