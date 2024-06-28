Фура «Доброе дело» отправилась в полк Подмосковья в зону спецоперации

Фура «Доброе дело» с вещами, которые нужны в зоне специальной военной операции, отправилась в подмосковный полк, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Снарядить грузовик помогли зампредседателя правительства региона Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Подмосковный полк — это подразделение, которое начало комплектоваться из добровольцев в конце октября. В него были включены офицеры, прапорщики, рядовые, многие из них имеют боевой опыт. Московская область помогает полку в закупке обмундирования, амуниции, медикаментов, техсредств и всего, что нужно для выполнения задач в зоне СВО.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Подмосковье продолжается акция „Доброе дело“. Она призвана помочь и бойцам на фронте, и семьям, ждущим их дома, и жителям новых регионов», — сказал Духин.

Он отметил, что для бойцов собрали разные вещи, нужные в зоне спецоперации. Фура везет военным квадрокоптеры — наблюдательные и не только, систему доступа в Сеть.

«И главное — 4 квадроцикла, которые обеспечат мобильность бойцам, чтобы они могли оперативно, скрытно передвигаться, минимально подвергая себя риску. Надеемся, что все это поможет нашим ребятами в выполнении боевых задач и сохранит им жизни», — подчеркнул зампредседателя правительства.

Швелидзе пожелала бойцам беречь себя.

«Ждем вас домой с победой! Мы всегда рядом!» — добавила министр.

В отправленной партии еще присутствует большое число аксессуаров для квадрокоптеров — это аккумуляторы, пульты управления, очки, ретрансляторы, усилители, кабели, выносы и штативы. Таким образом, отправлены в целом готовые наборы спецтехники, их можно быстро смонтировать и сразу применять в зоне СВО.

Акция «Доброе дело»

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Данная акция стартовала свыше 2 лет назад по инициативе областных школьников. Ее также поддержал губернатор.

Сначала на базе учебных заведений региона открыли пункты приема помощи для детей Донбасса. Школьники и их родители приносили туда игрушки, сладости, книги, рисунки, теплые вещи, лекарства и т. д.

Потом акция расширилась. Начали помогать жителям новых регионов РФ и участникам спецоперации. К ней присоединились предприниматели и все неравнодушные люди. Бойцам на передовую отправляют спецтехнику, средства связи, окопные свечи, маскировочные сети, сухие души, написанные детьми письма, которые они очень ждут.

В рамках подмосковной акции «Доброе дело» в зону СВО выполнено 145 рейсов, привезено более 6,3 тыс. тонн груза.

Помочь военным и внести вклад в общую победу может каждый желающий. Во всех округах Подмосковья открыты волонтерские пункты сбора помощи. В них собирают продукты, сухпайки, средства гигиены, одежду, канцелярию, аптечки, медикаменты. Списки нужных товаров и адреса пунктов находятся на сайте «Волонтеры Подмосковья». Все продукты и вещи передаются в распределительный центр, который находится в Балашихе, а затем доставляется в новые регионы РФ и зону спецоперации.

Оптовые партии принимают на складе в Балашихе. Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Для подвоза следует заранее позвонить и согласовать время и дату отгрузки. Телефон: +7 (498) 602-09-02, доб.: 55719, 40922 или 55760.

«Волонтеры Подмосковья» еще собирают средства для поддержки бойцов. Чтобы принять участие в этом, нужно перейти по ссылке на сайт, заполнить загрузившуюся форму, указав имя, фамилию, электронный адрес, телефон (необязательно), а потом сделать пожертвование, выбрав сумму для перевода.

Подмосковный полк

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Добровольцы полка региона при комплектовании прошли первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятия проводили инструкторы с опытом боевых действий. Кроме мотострелковой части в области, некоторые бойцы готовились на других учебных базах. После подготовки они уехали на полигон, там организовали учения с тяжелой техникой и вооружением, и только после этого их отправили в зону спецоперации.

Каждый доброволец полка получает выплату в 1 млн рублей. Он еще может рассчитывать на льготы, среди которых кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места.

Регион заботится и о семьях военных. Для детей находят места в детсаду без очереди, членам семьи помогают с трудоустройством, профессиональным обучением и дополнительным образованием, пожилым родителям предоставляют соцуслуги. Родные бойцов могут рассчитывать на помощь регфонда «Защитники Отечества», волонтеров и всех ведомств области.