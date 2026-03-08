ФТС просит оштрафовать мужчину на 2,4 млн за провоз Rolex в Петербурге

сегодня в 16:56

Петербуржца оштрафуют на 2,4 млн рублей за попытку провезти Rolex через таможню

В Санкт-Петербурге мужчину могут оштрафовать на 2,4 млн рублей за незадекларированные часы Rolex. Таможенники подумали, что у пассажира оригинал, а он уверял, что это подделка за 300 долларов, сообщает Baza .

Петербуржец Сергей поделился, что его отправили на досмотр в «красном» коридоре аэропорта Пулково. Внимание таможенников привлекли часы мужчины — Rolex Oyster GMT-Master II.

Мужчина уверял сотрудников ФТС, что изделие фейковое. Реплику ему подарил приятель за примерно 300 долларов.

Однако таможенники отправили часы на экспертизу. Специалист сравнивал модель с картинкой из Сети. Работники ФТС посчитали часы оригиналом и отправили дело в суд.

Сергея могут оштрафовать в двухкратном размере от цены Rolex этой серии, то есть, примерно на 2,4 млн рублей. Юрист мужчины через суд пытает доказать, что изделие — реплика, а не оригинал.

