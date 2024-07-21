FT сообщила о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян

После начала СВО на Украине страны Запада арестовали десятки яхт, которыми владеют бизнесмены, якобы имеющие близкие связи с президентом РФ Владимиром Путиным, большинство из них не продали на аукционах, они продолжают стоять в портах, сообщает РБК.

На яхты пытались проникнуть сквоттеры. В издании FT рассказали о 58-метровой суперъяхте Phi. Она принадлежит российскому девелоперу Сергею Науменко. До этого судно пришвартовали в Лондоне, где и сейчас находится яхта. Экипаж каждый день обслуживает судно.

Капитан судна Гай Бут отметил, что утром 29 марта 2022 года на пирс, где находилась Phi, прибыла свита. Ее возглавлял Грант Шаппс. На тот момент мужчина занимал пост министра обороны Великобритании.

В одной из публикаций Шаппс рассказал, что яхта принадлежит российскому олигарху, якобы «другу Владимира Путина». После этого судно арестовали.

По данным FT, активисты надеялись, что роскошные суда, принадлежащие гражданам РФ, будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет пожертвовать Киеву. Однако до сих пор судьба яхт «остается неопределенной». В частности, речь идет о 106-метровой суперъяхте Amadea и яхте Lady Anastasia.