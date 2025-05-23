ФССП и Минюст разрабатывают новые санкции для должников

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Федеральная служба судебных приставов совместно с Минюстом рассматривает возможность ограничения доступа к спортивным мероприятиям для злостных неплательщиков алиментов, сообщает РИА Новости .

Инициатива стала частью комплекса мер по усилению ответственности за уклонение от алиментных обязательств.

«Ведомства прорабатывают механизм отказа в оформлении или приостановки действия карт болельщика (Fan ID) для этой категории граждан», — заявил директор ФССП Дмитрий Аристов на Петербургском международном юридическом форуме.

Система Fan ID, введенная в 2022 году, уже стала предметом дискуссий. Несмотря на выдачу более 1,5 млн карт, нововведение первоначально вызвало снижение посещаемости матчей из-за опасений болельщиков относительно защиты персональных данных. Однако в текущем сезоне зрительский интерес к матчам РПЛ значительно вырос.

Эксперты отмечают, что предлагаемая мера может создать дополнительные рычаги давления на неплательщиков, но требует тщательной правовой проработки. При этом важно соблюсти баланс между эффективностью взыскания алиментов и правами граждан.