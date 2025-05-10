ФСО России сообщила об изменении графика мероприятий Президентского полка

Федеральная служба охраны Российской Федерации официально объявила об отмене запланированной на 10 мая 2025 года церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.

В кратком сообщении пресс-службы ведомства, распространённом сегодня, указывается: «Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет».

Традиционно красочное действо, демонстрирующее выучку элитных подразделений, в этот день не состоится без объяснения причин. Обычно церемония привлекает многочисленных туристов и является одним из самых зрелищных мероприятий в Кремле.

Президентский полк продолжает нести службу по охране объектов Московского Кремля в штатном режиме. В ведомстве не уточнили, будет ли перенесена отменённая церемония на другую дату или речь идёт о разовом изменении графика.

В последние годы церемония развода караулов проводилась регулярно, становясь всё более популярной среди гостей столицы.