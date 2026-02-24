ФСИН России создала интерактивную карту пробации

На официальном сайте пенитенциарного ведомства появился тематический раздел, в котором представлена вся необходимая информация о возможностях получения помощи в рамках пробации. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

На профильной странице портала ФСИН России имеется справочная информация, полезные ссылки, бланк заявления об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, но что особенно важно — интерактивная карта уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов, а также сведения о центрах пробации. Проработана возможность адресации заявления о применении пробации через портал «Госуслуги». Напомним, что ранее на официальном интернет-портале ФСИН России начал функционировать баннер, который позволяет гражданам посредством «Госуслуг» обратиться за поддержкой в рамках пробации.

Работа с разделом интуитивно понятна и доступна каждому, даже людям с минимальным техническим опытом. Данные уголовно-исполнительных инспекций включают в себя адрес, режим работы, сведения о руководителе и контактный телефон, которые можно получить посредством одного клика. Для удобства пользователей были применены кроссплатформенные решения для пользователей устройств различных типов (персональных компьютеров, планшетов, мобильных устройств).

Информация о центрах пробации включает в себя наименование, адрес, телефон, электронную почту, сайт, перечни услуг и видов помощи и главное для потребителя услуги — маршруты до оказывающих поддержку организаций. Последние выстраиваются от крупных транспортных пунктов (таких как железнодорожные и автомобильные вокзалы) и включают сведения о движении городского транспорта, названия нужных остановок и улиц. Поиск соответствующих организаций ведется по регионам.

Для всех регионов России, в том числе тех, где в настоящее время не введены в эксплуатацию центры пробации, предусмотрено наличие данных о центрах социальной адаптации граждан.

Цель раздела, который начал функционировать на официальном интернет-портале ФСИН России, состоит в создании доступного способа помочь отбывшим наказание людям устроиться в жизни, прочно встать на путь законопослушного поведения и восстановить социальные связи. В настоящее время институт пробации продолжает развиваться, по всей стране возникают новые центры. При этом он уже доказал свою полезность как для общества, так и для самих обращающихся за содействием в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации граждан.

Раздел «Пробация» доступен по ссылке: https://fsin.gov.ru/probation/probatsiya.php.