ФСИН России отметил 35 лет со дня образования отделов специального назначения

13 ноября 2025 года отделы специального назначения территориальных органов ФСИН России отмечают 35-летие со дня образования. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Одно из спецподразделений функционирует в Московской области — отдел специального назначения (базовый) управления режима и надзора ГУФСИН России по Московской области. Первым командиром подразделения был Владимир Штаненко. На протяжении последующих двух десятилетий отрядом руководили Сергей Иванович Копытенко, Павел Петрович Феофанов, Владимир Васильевич Богословский, Алексей Иванович Чепурин. Сегодня обязанности начальника отдела исполняет Александр Викторович Синев.

Отряд специального назначения образован для борьбы против преступности, предотвращения групповых противоправных действий, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также защиты личного состава от преступных посягательств. ОСН (б) «Факел» неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

С началом специальной военной операции в период с 2022 года по 2024 год сотрудники отдела специального назначения 8 раз выезжали в служебные командировки для оказания практической помощи в Воронежскую и Белгородскую область, где выполняли задачи по обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы.

Помимо непосредственной повседневной деятельности совместно со спецподразделениями МВД, ФСБ, отряд выполнял задачи по борьбе с преступностью на территории города Москвы и Московской области. Стоит отметить, что сотрудник отдела Сейран Гюльвердиев был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» за содействие органам внутренних дел РФ в работе по охране общественного порядка.

Также 8 человек награждены Орденом Мужества. 35 сотрудников отмечены медалью Суворова. 27 сотрудников удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Медалью «За отвагу» награжден 31 человек, медалью Жукова — 5 человек.

Единственной девушкой в мужском коллективе является Арина Казарян. Когда впервые видишь эту милую и хрупкую девушку, сложно поверить, что перед нами сотрудник спецназа. А когда узнаешь, что эта девушка титулованная действующая спортсменка, не веришь своим глазам. Арина — инструктор группы служебно-боевой подготовки ОСН «Факел», Мастер спорта международного класса по универсальному бою, мастер спорта по рукопашному бою. Многократная победительница и призер чемпионатов России по универсальному бою, неоднократная чемпионка Европы и Мира по универсальному бою. Победительница и призер чемпионатов ФСИН России по рукопашному бою, самбо и дзюдо.

Арина Казарян с гордостью отмечает: «Свою работу я очень люблю. И даже, когда я уезжаю в командировки, на сборы, возвращаясь, я с удовольствием приступаю к своим основным обязанностям. Я знаю, что коллеги гордятся моими достижениями и победами, я чувствую их поддержку. „Один за всех и все за одного“ — это девиз нашего отряда».

Личный состав ОСН (б) «Факел» в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, на постоянной основе проводят уроки мужества для учащихся московских и областных школ, в ходе которых рассказывают о деятельности и основных задачах спецподразделения, а также дни открытых дверей.