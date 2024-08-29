ФСИН опровергла информацию о склонности Стрелкова к побегу

«Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что администрация ИК-5 повесила на ее мужа «красную полосу» — знак того, что он склонен к побегу, но на самом деле это не так. Мирослава Регинская заявила, что ее муж не способен на побег. Она считает, что «красную полосу» на супруга повесили для того, чтобы помешать ему выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения, о котором он намеревался просить в ближайшее время.