ФСБ задержала главврача из Нижнего Новгорода, который «устроил» свою жену санитаркой

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В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали главного врача одной из больниц. Медик обвиняется в мошенничестве — по версии следствия, он фиктивно устроил свою жену на должность санитарки и получал за нее зарплату, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное следственное управление Следкома.

Правоохранители полагают, что главврач устроил свою супругу на работу в 2023 году, однако по факту женщина своих трудовых обязанностей не выполняла.

Далее, с июля 2023 года до апреля 2024 года, фигурант приказывал своим подчиненным заявлять в табели лживые данные, что его жена якобы трудится в их больнице.

Все это время супруге главврача начислялась положенная зарплата, которую мужчина забирал себе. Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 200 000 рублей, заявили силовики.

В ближайшее время подозреваемому главврачу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.