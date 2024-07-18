ФСБ сможет пользоваться информационной базой ЗАГСа

сегодня в 22:51

Законопроект о доступе Федеральной службы безопасности к данным ЗАГСа проходит согласование в Госдуме, пишет ТАСС .

Сотрудники службы могут получать и обрабатывать без согласия данные, например, о регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже одобрил внесенные поправки в действующий закон.

Сейчас базой данных ЗАГС пользуются в МВД, ФНС, Минздраве и иных ведомствах.