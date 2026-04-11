ФСБ рассекретила сведения об инженерах, делавших крематории немецких концлагерей

Инженеры, которые в гитлеровской Германии конструировали крематории концлагерей, цинично сравнивали себя с создателями военной техники, например, авиастроителями. Об этом говорится в документах архива, рассекреченных ФСБ РФ, сообщает РИА Новости .

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Рассекреченные документы показывают особенности работы органов госбезопасности СССР по доказыванию вины исполнителей и соучастников массового уничтожения узников.

Весной 1946 года контрразведчики задержали служащих немецкой инженерной компании «Топф и сыновья», которая занималась проектированием и строительством крематориев, а еще оборудованием газовых камер в лагерях смерти «Аушвиц», «Дахау» и «Бухенвальд».

Из протоколов допросов работников компании стали известны ужасные подробности массового убийства людей в нацистских лагерях. Так, инженер-конструктор вентиляционных установок Карл Шульце рассказал, что в концлагере в Освенциме ремонтировал и настраивал оборудование крематория и газовых камер.

«Я лично видел в 20 шагах от себя, как эсэсовцы из лагерей гнали человек до 300 мужчин, женщин и детей… Всех их вогнали в один большой деревянный барак, без окон и с внутренним электрическим освещением. Внутри этот барак был связан закрытым проходом с газовой камерой, где мною была оборудована вентиляционная установка», — уточнил Шульце.

Он добавил, что следующим утром он был в крематории и видел там 60 трупов.

А главный инженер «Топфа» Фриц Зандер сам спроектировал и представил для патента в Берлин проект сверхмощного крематория для массового сожжения. На допросе он рассказал, что из-за военного времени его изобретение носило секретный характер.

Также он ответил и на вопрос о моральной стороне такой работы.

«Я, как немецкий инженер и служащий фирмы „Топф“, считал себя обязанным все свои лучшие знания применить, чтобы способствовать гитлеровской Германии в победе, также, как любой инженер по самолетостроению, если это связано даже с уничтожением людей», — сказал Зандер.

