сегодня в 11:33

ФСБ рассекретила документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии

ФСБ России рассекретила и обнародовала архивные документы, которые касаются создания атомной бомбы в Германии во время правления Адольфа Гитлера, сообщает РИА Новости .

6–7 августа — памятные дни из-за 79-й годовщины атомных бомбардировок США японских городов Хиросима и Нагасаки. Немецкие ученые в конце 1930-х годов открыли деление ядер атомов урана, они внесли большой вклад в создание основ атомной физики. Гитлеровская Германия была первой страной, где запустили свой проект по созданию атомной бомбы.

ФСБ разместила фотокопии документов. Они касаются дела бывшего крупного нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера. 14 сентября 1945 года начальник Оперативного сектора НКВД СССР Берлина генерал-майор Алексей Сиднев направил замнаркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову спецсообщение о ходе следствия, проводимого по делу Вехтера.

Во время допросов удалось узнать, что Вехтер возглавлял генеральный реферат вооружения и строительства. Он рассказал о разработке в Германии новых видов вооружений и, например, о немецкой атомной бомбе.

В документе отмечается, что большие работы велись в 1943 году.