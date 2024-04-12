ФСБ раскрыла архивы о ликвидации группы французов под Брянском в 1943 году

ФСБ рассекретила архив, где рассказывается об уничтожении группы французов, поддерживающих Гитлера, под Брянском зимой 1943 года, сообщает «Царьград» .

В ведомстве решили напомнить Франции, что идея объединить их военных с украинскими националистами для борьбы с РФ в стране не нова. В годы ВОВ некоторые французы воевали с СССР на стороне Германии вместе с украинскими русофобами.

Так, подобная информация есть в рассекреченном сообщении начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова. Там говорится, что немецкие оккупационные гарнизоны, которые располагались под Брянском, пополнялись за счет французов из добровольцев, а также украинских националистов.

7 января 1943 года группа французов была ликвидирована в лесах под Брянском, а еще пленен капрал Роберт Гестен, который сообщил, что немцы планируют большую операцию против партизан, ждут подкрепление.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна сделает все, чтобы РФ не выиграла эту войну. Также он планирует отправку на Украину небольшого контингента армии республики.