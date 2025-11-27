ФСБ пресекла деятельность укравших из бюджета более 1 млрд рублей под Пермью

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области при сотрудничестве с УФСБ России по Пермскому краю обнаружили и пресекли деятельность группы лиц, причастной к хищению бюджетных денег в особо крупном размере — на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники УФСБ выяснили, что глава коммерческой структуры, предположительно, вступил в сговор с сотрудниками предприятия, которое получило гособоронзаказ. Затем были подписаны фиктивные контракты с поставщиками.

После этого глава коммерческой структуры, предположительно, обналичил и похитил материальные средства, которые выделили из федерального бюджета на покупку оборудования для технического переоснащения оборонного завода. Суммарный размер ущерба составил более одного млрд рублей.

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники управлений занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. Против обвиняемых проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.