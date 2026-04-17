ФСБ подтвердила: отказ показать телефон на границе грозит 15 сутками тюрьмы

Пограничная служба ФСБ России подтвердила, что за отказ разблокировать телефон, ноутбук или планшет на границе грозит административный арест до 15 суток. Соответствующее разъяснение получило представительство министерства труда Таджикистана в России. Речь идет о поправках в закон о государственной границе, которые уже вступили в силу, сообщает «Осторожно, новости» .

Согласно официальному подтверждению от пограничной службы ФСБ, после внесенных изменений пограничники получили право осуществлять осмотр электронных устройств — телефонов, ноутбуков и других гаджетов. Цель таких проверок — противодействие экстремизму и контрабанде. Теперь сотрудники могут требовать от граждан разблокировать свои устройства для досмотра.

Отказ выполнить законное требование должностного лица расценивается как неповиновение. Это влечет за собой административную ответственность. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Таким образом, граждане, пересекающие границу России, должны быть готовы к тому, что пограничники могут запросить доступ к содержимому их электронных устройств. Отказ может привести к серьезным последствиям, вплоть до реального ареста. Правила касаются как российских граждан, так и иностранцев.

