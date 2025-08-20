Фруктовская школа в Луховицах готова к новому учебному году

В преддверии нового учебного года капитальный ремонт Фруктовской школы им. Героя РФ О. Г. Малочуева муниципального округа Луховицы подходит к завершению. Обновление здания направлено на создание комфортной и современно оборудованной образовательной среды для учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе ремонта была проведена внутренняя отделка: установлены современные СМЛ-панели, в коридорах уложена плитка, а в учебных кабинетах — износостойкий мармолеум. Спортивный зал теперь оснащен профессиональным паркетным покрытием, что позволит проводить занятия на высоком уровне.

Фасад школы также был обновлен — он облицован современной плиткой, которая улучшает теплоизоляцию и придает зданию современный внешний вид.

Кроме того, в 2025–2026 учебном году в школе планируется открытие хореографического зала, что расширит возможности для творческого развития учащихся.

Директор школы Инна Николаевна Никонова отметила важность этих изменений для создания комфортной и вдохновляющей образовательной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.