Фронтовика Клавдию Ровинкую поздравили с Днем Победы фронтовые бригады

Искренняя благодарность за ратные подвиги и проявленную стойкость в годы войны была высказана главой муниципалитета, депутатами и общественниками участнице Великой Отечественной войны Клавдии Леонтьевне Ровинской.

Весной 1942 года 17-летняя девушка ушла добровольцем на фронт, скрыв свое решение от родителей. Она служила командиром отделения телеграфистов в 618-м отдельном батальоне связи 4-го армейского корпуса ПВО. В 1943 году ее подразделение обеспечивало связь командования Воронежского фронта в районе Курска.

Осенью того же года сержант Ровинская приняла активное участие в боях за освобождение Киева, получила тяжелое ранение и долгое время находилась в госпитале. Домой она вернулась только после победы в мае 1945 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.