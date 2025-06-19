Фрязинские моторные масла будут поставлять в федеральную сеть СТО

Компания заключила соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших автомобильных дилеров в России — компанией «Рольф». В рамках партнерства компании будут развивать сеть станций технического обслуживания (СТО) под совместным брендом «Рольф G-Energy Service».

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец и генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Газпромнефть — смазочные материалы» более 10 лет развивает сеть станций технического обслуживания G-Energy Service. В настоящее время насчитается более 200 станций по всей России, их услугами ежегодно пользуются свыше 500 тысяч клиентов. Партнерство с компанией «Рольф» позволит увеличить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами», — объяснил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Известно, что для проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей на новых СТО будут доступны уникальные технологические решения.

«Мы рады сотрудничать с одним из лидеров рынка смазочных материалов — компанией „Газпромнефть-СМ“. Это стратегическое партнерство, в основе которого — общее понимание качества, устойчивости и технологического развития. Проект „РОЛЬФ + G-Energy Service“ — это не просто расширение сервисной сети. Это вклад в создание устойчивой, прозрачной и безопасной системы технического обслуживания в России. Мы уверены: безопасность на дорогах начинается с профессионального сервиса. Поэтому в центре проекта — единые стандарты качества, проверенные поставки и исключение контрафактных автокомпонентов и материалов. Наша цель — обеспечить клиентов качественным сервисом международного уровня, а партнеров — надежной инфраструктурой для устойчивого и современного бизнеса», — добавила генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова.