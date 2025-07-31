Фрязинские молодогвардейцы очистили прибрежную зону озера Большое

Лето в разгаре, и многие спешат к водоёмам, чтобы насладиться теплом и прохладой. Однако, к сожалению, не все задумываются о том, что оставляют после себя. Брошенные бутылки, пакеты и прочий мусор не только портят вид, но и наносят вред экосистеме, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Во Фрязино молодогвардейцы решили подать пример и организовали субботник на берегу озера Большого. За несколько часов активисты собрали семь мешков мусора, но даже их усилий оказалось недостаточно, чтобы полностью очистить территорию.

Эта ситуация лишний раз напоминает: чистота природы зависит от каждого из нас. Убирать за собой — несложно, но крайне важно. Если каждый посетитель водоёма будет соблюдать простые правила, берега останутся чистыми, а отдых — приятным и безопасным для всех.

Молодогвардейцы призывают жителей и гостей города бережно относиться к окружающей среде. Ведь сохранить природу проще, чем исправлять последствия безразличия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.