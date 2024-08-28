сегодня в 10:27

Фрязино признали одним из лучших муниципалитетов по качеству образования

На региональном педагогическом съезде по теме «Системное управление качеством образования» подвели итоги по оценке качества образования в Московской области за 2023-2024 учебный год и рассказали, как выпускники этого года справились с государственной итоговой аттестацией, сообщает пресс-служба администрации горокруга Фрязино.

Итоги работы педагогов г. о. Фрязино в этом году превзошли прошлогодние результаты. Фрязино вошло не просто в десятку лучших, а в тройку лидеров по количеству выпускников, которые по трем предметам получили более 250 баллов.

Результаты совместных усилий ребят и учителей помогли городу войти в топ-5 по предметам:

физика — средний балл 73,6 (по Подмосковью — 66,7, по РФ — 63,2);

профильная математика — средний балл 71,3 (по Подмосковью — 66,6, по РФ — 62,6);

информатика — средний балл 63,0 (по Подмосковью — 57,2, по РФ — 54,5).

«От всей души восхищаюсь профессионализмом педагогов образовательных учреждений нашего наукограда! Благодарю за ваш труд, терпение и самоотдачу!» — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.