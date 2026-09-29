Французы раскритиковали танец мэра Сен-Дени у горящей урны
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Видео с танцующим у горящей урны мэром Сен-Дени вызвало критику на фоне школьных протестов, сообщает газета «Известия».
На видео мэр Сен-Дени с улыбкой танцует рядом с протестующими старшеклассниками у горящей урны. В это время учащиеся мешают работе лицея.
Мэр заявил, что пытался потушить огонь и помочь пожарным.
«Ваш единственный лейтмотив — это раскол. Безответственно», «Тебе не стыдно?», «Никакой политической связности», — написали пользователи под видео в соцсетях.
Протесты старшеклассников во Франции продолжаются больше недели. Накануне учащиеся подожгли школу в Лилле. Ранее профсоюз призвал блокировать лицеи по всей стране из-за нехватки финансирования, переполненных классов и дефицита учителей.
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