Французы раскритиковали танец мэра Сен-Дени у горящей урны

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Видео с танцующим у горящей урны мэром Сен-Дени вызвало критику на фоне школьных протестов, сообщает газета «Известия» .

На видео мэр Сен-Дени с улыбкой танцует рядом с протестующими старшеклассниками у горящей урны. В это время учащиеся мешают работе лицея.

Мэр заявил, что пытался потушить огонь и помочь пожарным.

«Ваш единственный лейтмотив — это раскол. Безответственно», «Тебе не стыдно?», «Никакой политической связности», — написали пользователи под видео в соцсетях.

Протесты старшеклассников во Франции продолжаются больше недели. Накануне учащиеся подожгли школу в Лилле. Ранее профсоюз призвал блокировать лицеи по всей стране из-за нехватки финансирования, переполненных классов и дефицита учителей.

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