Француз случайно обнаружил 1000-летнее кладбище под своим домом

Во время ремонта дома во Франции владелец обнаружил кладбище

Во время ремонта своего дома в пригороде Парижа владелец обнаружил кладбище возрастом более 1000 лет, откуда удалось раскопать более трех десятков захоронений, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Live Science.

Работы велись в районе Монконсей, где ранее находилась средневековая часовня Нотр-Дам-де-Шам. В подвале дома случайным образом был найден человеческий скелет.

После неожиданной находки хозяин дома обратился за помощью к археологом. Впоследствии те сумели откопать 38 захоронений на участке площадью 52 квадратных метра.

Выяснилось, что некрополь функционировал более 700 лет. Самые ранние могилы относятся к III веку нашей эры, в то время как наиболее поздние датируются примерно X веком. Археологи обнаружили 38 захоронений, среди которых 10 гипсовых саркофагов, относящихся к эпохе Меровингов (476-750 годы). Эти саркофаги были размещены веером и содержали останки только одного человека, при этом они не имели никаких украшений.

Ученые отмечают, что некоторые из найденных скелетов были похоронены задолго до возведения часовни. Исследования помогут установить пол, возраст и состояние здоровья захороненных.