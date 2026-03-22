Франция ушла из тройки европейских поставщиков вина в РФ

Франция покинула тройку крупнейших европейских поставщиков вина в Россию. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает РИА Новости .

В январе российские компании импортировали французского вина на 2,2 миллиона евро — это в 2,3 раза меньше, чем в декабре 2025 года, когда было 5 миллионов евро. Закупки достигли минимального уровня за последние 7 месяцев.

В результате Франция опустилась на шестое место среди стран ЕС по объему поставок, заняв 6,4% рынка.

Лидером остается Италия с долей 37,5%. В пятерку также вошли Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%).

При этом в целом импорт вина из Евросоюза в январе сократился до 33,9 миллиона евро — это минимальный показатель за 10 месяцев. В декабре было 41,6 миллиона.

