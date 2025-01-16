Фракция «Единой России» в Мособлдуме определила приоритетные задачи на 2025 год

По словам Брынцалова, в этом году продолжится работа по оказанию всесторонней помощи участникам СВО и их семьям, деятельность гуманитарных миссий.

«Напомню, что 2025 год объявлен Президентом Годом защитника Отечества. Каждая подмосковная семья наших защитников, как и прежде, будет окружена вниманием „Единой России“ и депутатов всех уровней. Мы продолжим активно поддерживать связь с нашими героями, их семьями, реализовывать проекты и законодательные инициативы, направленные на помощь военнослужащим и их близким», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Среди ключевых задач на предстоящий период, по словам Брынцалова, — проведение отчетов об итогах депутатской деятельности в 2024 году перед жителями, в рамках которых, по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, парламентарии отчитаются о реализации Народной программы. Мероприятия пройдут в первом квартале года.

Кроме того, Московская область уже приступила к подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«По состоянию на 9 января 2025 года в Подмосковье проживает более 19 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это инвалиды и участники ВОВ, вдовы ветеранов, лица, награжденные знаками „Жителя военного Сталинграда“, „Жителя блокадного Ленинграда“, „Жителя осажденного Севастополя“, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла. Наша основная задача — не только беречь память о войне, но и заботиться о наших уважаемых ветеранах. Уже на следующей неделе регион отметит знаковую дату — 22 января 1942 года Московская область была полностью освобождена от фашистских захватчиков», — пояснил парламентарий.

Игорь Брынцалов также напомнил, что в сентябре пройдут выборы органов местного самоуправления в 8-ми территориях: Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино, Шатура, Электросталь. Дата проведения выборов в Люберцах будет определена решением Избирательной комиссии Московской области в ближайшее время.

«В 2024 году была проведена успешная кампания по выборам Советов депутатов, которые состоялись в 25 городских округах Подмосковья. Кандидатов от партии поддержало более 55% голосующих. Новая избирательная кампания не будет простой. В пяти из девяти муниципальных образований зарегистрировано более 100 тысяч избирателей», — рассказал Брынцалов.

Он напомнил, что 2025 год, в соответствии с решениемXXIIСъезда, объявлен Годом муниципального депутата: «Именно от них, в первую очередь, зависят позитивные преобразования на местах».

Игорь Брынцалов также добавил, что в текущем году партийный актив продолжит контроль и сопровождение мероприятий государственных программ Московской области, работу с обращениями граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.