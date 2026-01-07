Fox News: при похищении Мадуро пострадали семь американских военных
При операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро пострадали семеро военных США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
«Пятеро военных уже вернулись к службе, двое все еще восстанавливаются», — говорится в сообщении.
3 января США осуществили масштабную атаку на Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы, в том числе для США. На слушании в суде Нью-Йорка Мадуро и его жена отвергли все обвинения.
В министерстве иностранных дел Российской Федерации выразили поддержку народу Венесуэлы, потребовали освобождения Мадуро и его супруги и призвали к деэскалации конфликта. Пекин вслед за Москвой также призвал к немедленному освобождению Мадуро и его жены, отметив, что действия Соединенных Штатов являются нарушением международного права. Внешнеполитическое ведомство КНДР также подвергло критике действия США.
