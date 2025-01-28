Фотовыставка ко Дню воинской славы и 80-летию Победы открылась в Шатуре

В Шатуре на бульваре Мира появились стенды с историями и фотографиями жительниц блокадного Ленинграда. Баннеры обновили в преддверии Дня воинской славы и 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители и гости Шатуры смогут узнать истории жизни маленьких девочек из далекого 1941 года, когда их настигла война. Жизненные пути каждой из них привели в населенные пункты муниципального округа Шатура. Здесь девочки росли и строили свою судьбу.

На фото жительницы округа: Сиунова Людмила Михайловна, Овчинникова Надежда Михайловна, Бабкина Галина Григорьевна. Больше информации о каждой можно найти на сайте проекта «Помнить каждого». Там опубликованы биографии блокадников и ветеранов, проживающих в муниципальном округе Шатура.

Как отметила заместитель председателя Молодежного парламента по проектной работе Евгения Чиркунова, в течение года инициаторы этого проекта будут пополнять и расширять список ветеранов. Фотоаллея пополнится новыми снимками и историями из жизни почтенных жителей округа.

«В рамках проекта „Помнить каждого“ будут напечатаны открытки с портретами и биографиями ветеранов округа. Открытки распространят на памятных мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы в Шатуре и округе», — поделилась планами Евгения Чиркунова.

Разместить фотографии на бульваре Мира стало возможно благодаря совместной работе шатурского Молодежного парламента и сотрудников социальной защиты, которые встретились с ветеранами, проживающими в округе, и собрали истории из их жизни.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.