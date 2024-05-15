Фотовыставка ко дню предпринимателя открылась в Балашихинской картинной галерее

Балашихинская торгово-промышленная палата организовала выставку-конкурс «Портрет Балашихинского предпринимательства». В ней приняли участие 9 фотографов округа, представившие около 40 уникальных работ, сделанных на 20 предприятиях, сообщила пресс-служба администарции городского округа.

«Сегодня выставка открывает седьмой фестиваль бизнеса Балашихи. Мы хотим привлечь интерес к таким замечательным профессиям, как предприниматель и руководитель предприятия. Также мы пригласили сюда старшеклассников наших школ и старшекурсников наших колледжей и техникумов. Для них фотографии будут наглядным пособием. Ребята увидят, в каком городе они живут, какая здесь экономика, на какие предприятия в Балашихе можно трудоустроиться», — сказал президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

Победителем конкурса стал фотограф информационного агентства «Большая Балашиха» Евгений Гибадуллин. В профессию он пришел в 2010 году, после того, как супруга подарила ему фотоаппарат. Евгений предпочитает работать в жанре репортажной съемки. Это его первая выставка в Балашихе.

Второе и третье места заняли коллеги Евгения — Евгений Дудин и Ранет Матказин.

Работы балашихинских фотохудожников можно увидеть до 15 июня по адресу: проспект Ленина, дом 10.

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