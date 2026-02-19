Фотопроект «Заповедный Ямал. Тайны края земли» представят на фестивале в Москве

Он объединяет снимки и информацию обо всех 15 особо охраняемых природных территориях округа, отмечается в пресс-службе губернатора.

«Это (фестиваль в Москве — ред.) одно из крупнейших событий в стране, посвященных природе России. Оно проводится уже 13-й раз, в этом году площадкой его проведения станет центральный выставочный зал „Манеж“» — подчеркивается в материале.

В программе фестиваля запланирован показ 400 работ, сделанных на территориях 56 заповедников, заказников и национальных парков. Всего будет представлено 40 тематических выставок.

Проект, посвященный Ямалу, представят 28 февраля с 17:00 до 18:00. Презентацию проведут организаторы и авторы снимков, принимавшие участие в экспедициях. Для посетителей организуют викторину о природных особенностях Ямало-Ненецкого автономного округа, победители которой станут первыми обладателями нового фотоальбома.

