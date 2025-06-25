Фотоловушки зафиксировали 50 незаконных вывозов стройотходов в Самарской области

АО «Экология», выступающее в роли регионального оператора, инициировало крупный проект по борьбе с несанкционированным вывозом строительных отходов. Для выявления нарушителей используются фотоловушки и камеры видеонаблюдения, установленные в местах, где чаще всего происходят нарушения. С их помощью фиксируются случаи незаконного вывоза мусора, а также номера автомобилей, используемых для этой деятельности, сообщает пресс-служба РЭО.

«Незаконная перевозка отходов наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Неконтролируемое размещение стройотходов приводит к загрязнению почвы, воды и воздуха, провоцирует распространение заболеваний. В Самаре начали применять современные технологии для борьбы с нарушителями — установили фотоловушки и привлекли к ежедневному мониторингу специальные группы наблюдателей. С 5 июня они выявили 50 нарушений, о которых сообщили в компетентные органы. Напоминаем, что за несанкционированный сброс отходов предусмотрены штрафы», — рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора.

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за размещение отходов в неположенных местах физическим лицам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным — от 20 до 40 тысяч, а организациям — от 200 до 350 тысяч рублей. Если нарушение повторное или связано с перевозкой отходов I–IV классов опасности без разрешительных документов, размер штрафа может быть увеличен.

Строительные отходы не входят в категорию твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Масштаб борьбы с нарушителями будет расширяться — мы планируем установку дополнительных камер видеонаблюдения, проведение регулярных рейдов совместно с контролирующими органами, усиление надзора на проблемных участках. Я призываю граждан внести вклад в решение данной проблемы, своевременно сообщая о случаях незаконного сброса мусора по телефону горячей линии — 8 800 100 37 00», — прокомментировал ситуацию Генеральный директора АО «Экология» Андрей Викторович Шестаков.

Жители могут внести свой вклад, своевременно информируя о незаконном сбросе отходов. Для этого также можно воспользоваться сервисом «РЭО Радар», разработанным Российским экологическим оператором. Он позволяет направлять жалобы по различным категориям, включая стихийные свалки, нарушения в сфере сбора мусора, сброс опасных отходов, незаконную утилизацию, проблемы с полигонами ТКО, неприятные запахи, отсутствие контейнеров для раздельного сбора и другие.

Через информационный портал можно сообщить о проблемах, связанных с вывозом отходов. Для этого необходимо загрузить фотографию и указать адрес или позвонить по номеру 8 (800) 551-31-20. Поступившие обращения передаются региональным операторам или местным властям. С момента запуска «РЭО Радар» с его помощью удалось решить десятки тысяч проблем в сфере обращения с отходами.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы управления ТКО в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья.