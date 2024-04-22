Фотографы отправились в экспедицию по историческим местам Мытищ

Фотоэкспедицию по мытищинским усадьбам, приуроченную к Международному дню памятников и исторических мест, организовала комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты муниципалитета, говорится на сайте администрации округа.

Мероприятие прошло в рамках фотопроекта «Я люблю Мытищи».

Такие выезды по красивейшим историческим местам округа стали традиционными для мытищинского фотосообщества. По традиции гидом для фотографов стал председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты г. о. Мытищи Сергей Егоров. Сергей Степанович рассказал об известных личностях, которые некогда владели усадьбами, об истории и современности объектов культурного наследия.

В фотоэкспедиции приняли участие семь автомобильных экипажей — порядка тридцати человек. К фотографам присоединилась и заведующая отделом детско-юношеского центра «Турист», член союза краеведов России Ирина Ротко, а также воспитанники студии «Медиадесант», которые собрали материал для подготовки репортажа.

Участники выезда посетили усадьбы Архангельское-Тюриково, Виноградово, Мысово, Спасское-Котово и другие достопримечательности.

Как отметила Марина Михайлова, руководитель фотопроекта «Я люблю Мытищи» и организатор фотоэкспедиции, количество участников таких экскурсий постоянно растет. Фотографы с удовольствием участвуют в выездах, так как могут посетить места, до которых вряд ли добрались бы самостоятельно, а многие даже не знали об их существовании. Участники отметили, что выезды проходят в теплой творческой атмосфере, где можно не просто пообщаться и поделиться новостями, но и узнать много нового о своем округе.

Кульминацией фотопроекта «Я люблю Мытищи» станут конкурс, выставка работ победителей, печать открыток с изображениями работ победителей, акция по рассылке открыток в другие районы России и мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.