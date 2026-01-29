Всего на конкурс, проводившийся в 2025 году впервые, было подано порядка 700 работ из 66 регионов России и Республики Беларусь. Среди лауреатов в журналистских категориях — Татьяна Романенко (Тутта Ларсен). Екатерина Горячева стала одним из пяти лауреатов, а ее снимок-победитель был сделан в Никольском соборе Можайска. Эта же работа позже была представлена на выставке в Санкт-Петербурге.

Фотограф отметила, что большую помощь и профессиональные консультации ей оказало Можайское благочиние, благодаря чему она смогла освоить специфику съемки в церковных интерьерах. Кроме того, Екатерина безвозмездно фотографирует таинство крещения для детей с ограниченными возможностями здоровья и усыновленных малышей.

Меня завораживает сам процесс таинства, всегда с восхищением жду момента погружения в купель, чтобы «заморозить» капельки, да и в целом, зарождение новой духовной жизни на моих глазах каждый раз наполняет и вдохновляет, — рассказала Екатерина Горячева.

