В кузбасском Белове заметили сирень, которая начала распускаться незадолго до зимы. По словам пользователей соцсетей, кустарник зацвел второй раз за год, сообщает vse42.ru .

На опубликованных фотографиях видны набухшие и начавшие распускаться почки. Автор снимка держит ветку рукой в плотной перчатке. На заднем плане большинство кустарников уже сбросили листья.

Обычно сирень цветет в мае. Повторное цветение в конце осени может быть связано с аномально теплой погодой, однако причину этого случая в сообщении не уточняют.

Ранее в октябре жители Кузбасса сообщали о повторном урожае клубники.

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