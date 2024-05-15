Фото: Собчак в платье с декольте сравнили с Мэрилин Монро

Фото - © xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

сегодня в 12:49

Ксения Собчак опубликовала фото в черном платье с декольте

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в элегантном образе в стиле 1960-х посетила светское мероприятие Рив Гош. Знаменитость пришла на вечер в черном макси-платье с декольте и восхитила соцсети, сообщает Газета.ru .

Фото в наряде Собчак опубликовала в своем Instagram*-аккаунте. Свой образ 42-летняя звезда дополнила туфлями на каблуках, маленькой сумочкой, золотым браслетом и серьгами De Grisogono.

Образ телеведущей, похоже, пришелся по вкусу ее аудитории. Свои комплименты пользователи оставляли под страницей Собчак в соцсети.

«„Мэрилин Монро просто“, „Шикарная Ксения“, „Очень красиво и нежно!“, „Какая красивая!“», — отмечали фолловеры.

Участниками светского ужина также стали певец Филипп Киркоров, телеведущая и певица Ольга Базова, продюсер Яна Рудковская и другие.

*владельцем соцсети является компания Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.