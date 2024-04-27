Фото: оренбуржцы поселили на своем балконе чужую лошадь, спасая ее от наводнения

В столице Оренбургской области одна из семей спасла от наводнения лошадь, которой владели их соседи. Неравнодушные знакомые поселили коня на собственном балконе, сообщает Газета.ru .

Все произошло на одном из частных секторов. Ранее соседи семьи оставили коня одного на участке, а сами эвакуировались из-за грядущего наводнения.

Их соседи, в свою очередь, заметили животное и перевели его в импровизированное «стойло» на первом этаже частного дома. Позже, когда вода начала подступать, коня заманили на второй этаж, рассыпав ему дорогу из овса.

По итогу непарнокопытный поселился на балконе новых «опекунов». Более того, ему сделали специальную лежанку, которую скакун отказался покидать даже после отхода воды.

Для возвращения лошади на волю пришлось вызывать эвакуатор. В результате новой спасительной операции коня аккуратно сняли с балкона, применив ремни.