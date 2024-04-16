Форум в поддержку нового курса президента России пройдет летом в Петербурге

Форум гражданских инициатив в поддержку нового курса российского президента Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей состоится с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Основной задачей мероприятия является объединение органов власти, научного и педагогического сообщества, общественных организаций, представителей бизнеса, родителей и молодежи с целью совместной реализации положений указа главы государства от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Форум «Россия 809» объединит на своей площадке представителей из 89 регионов РФ для разработки конкретных проектов и механизмов поддержки гражданских инициатив. В программе — панельные дискуссии, круглые столы и выставка социальных проектов. Также участники проведут работу по 9 направлениям: «Власть», «Предприниматели», «Наука», «Образование», «Культура», «Здоровьесбережение», «НКО», «Родители» и «Молодежь».

Более 1 тыс. человек примут участие в форуме в очном формате. Кроме того, все желающие смогут следить за мероприятием в онлайн-режиме.

Презентация форума состоялась 21 марта на заседании Общественного экспертного совета по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в Совете Федерации ФС РФ.

«Мир переживает эпоху изменения идеологических доминант. На смену глобальному либеральному взгляду на все процессы приходит понимание цивилизационного разнообразия мира со своими культурой, религией, языком, правом, системой хозяйствования», — сказал председатель совета Вячеслав Тимченко.

Президент фонда «Мосты в будущее» Сергей Мороз рассказал, что духовность и нравственность являются важным приоритетом для фонда. Сегодня проходит смена мировоззренческой парадигмы общества. Принятие стратегии нацбезопасности и указа № 809 имеет важное значение для будущего детей и страны.

Организаторами форума «Россия 809» стали ассоциация разработчиков социокультурных технологий «РУНО», ОД «Федеральный народный совет», фонд «Мосты в будущее», фонд поддержки исторического наследия А. Ф. Кони и активисты-участники форума «Народное образование».