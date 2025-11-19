Форум «Твоя гражданская позиция» прошел в Кашире в рамках Международного Дня толерантности
Фото - © Администрация г.о. Кашира
На базе Каширского молодежного центра состоялся масштабный молодежный форум «Твоя гражданская позиция», посвященный международной дню толерантности. Мероприятие стало важной платформой для формирования позитивных ценностей среди молодого поколения, противодействия экстремизму и терроризму, а также профилактики радикальных настроений среди подростков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие студенты и учащиеся образовательных учреждений городского округа Кашира. Гостями форума стали инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Валентина Алексеевна Зайцева и педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» — Петр Николаевич Красинский.
Специалисты Каширского молодежного центра — Анастасия Флоренова и Наталья Турочкина — подготовили для участников насыщенную программу: игру- викторину «Что ты знаешь о России?», интерактивные тренинги и командные задания, направленные на развитие взаимопонимания, дружбы, толерантности и активной жизненной позиции.
Во время мероприятия молодежь продемонстрировала свои знания, широкий кругозор, творческие способности и умение находить общий язык. В финале все команды были награждены кубками и дипломами за активное участие и яркие личные качества.
Этот форум стал еще одним шагом в воспитании у молодого поколения гражданской ответственности и толерантности, подчеркивая значимость гражданской позиции в современном обществе.
