Форум садоводов обсудил новые нормы земзаконодательства и заботы владельцев дач

На территории усадьбы «Гребнево» в Щелкове состоялся Московский областной форум «Садоводы Подмосковья», инициатором и организатором которого выступила Мособлдума. В торжественном открытии форума приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств Московской области, в том числе и министерство имущественных отношений региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В рамках мероприятия дачники получили консультации специалистов по оформлению недвижимости в СНТ, газификации и электроснабжении дачных поселков, а также обращению с отходами и дорожной инфраструктуре. На тематических сессиях участники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития садоводства и огородничества. Важнейшей задачей была выработка практических решений актуальных проблем.

На форуме уделили внимание новым законам, которые вступили в силу с марта этого года:

если раньше участок можно было оставить «про запас», то теперь закон вводит новое правило: освоить землю в СНТ, расположенных в границах населенных пунктах, важно и необходимо в течение трех лет. Срок отсчитывается с момента регистрации права собственности. Цель закона заключается в устранении проблемы неиспользуемых земельных наделов, одновременно сохраняя право частной собственности граждан;

регистрация капитальных строений — больше ответственности. Теперь регистрация объектов капитального строительства стала обязательной процедурой. Это означает, что построив дом, баню или беседку, придется зарегистрировать постройку официально. Новый закон не допускает эксплуатацию недвижимости без регистрации, санкции разрабатываются поправками в КоАП;

еще одно нововведение — обязательное установление координат (границ) земельных участков для сделок и регистрации прав по дачной амнистии. Этот процесс называется кадастровым учетом, и он нужен для точного определения границ территории, чтобы не возникало споров с соседями.

Кроме того, по инициативе Московской области разрабатываются два законопроекта, которые должны быть приняты в ближайшее время в Госдуме.

«Новый законопроект о применении при регистрации прав по дачной амнистии градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), который устанавливает требования, касающиеся отступов от границ земельных участков, плотности застройки и этажности зданий, позволит предотвратить нарушение прав соседей и навести порядок в строительстве на территории садоводческих товариществ и коттеджных поселков», — сказал глава имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Помимо этого, появится возможность создания коттеджного поселка внутри существующего садоводческого некоммерческого товарищества, если 100% собственников в СНТ проголосуют за его создание. Что это даст: общее имущество может быть в долевой собственности, а решением собрания членов КП все инженерные сети для их дальнейшего содержания могут быть переданы в ресурсоснабжающие организации. Если же имущество общего пользования находится в частной собственности управляющей компании, то есть два варианта развития событий: либо УК передает сети ресурсоснабжающим организациям самостоятельно, если нет, то плата за пользование имуществом и сетями устанавливается соглашением членов поселка и УК. В том случае, если согласие на достигнуто, решать будет уже суд, причем до решения суда УК обязана обеспечить доступ жителей к имуществу общего пользования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.