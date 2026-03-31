Форум RIGF 2026 пройдет 7–8 апреля в Москве в гибридном формате

Регистрация на 16-й Российский форум по управлению интернетом ( RIGF 2026 ) закроется 3 апреля. На участие уже подано более 700 заявок.

Форум пройдет 7–8 апреля в Москве в гибридном формате. В программе — девять секций о международном цифровом сотрудничестве, применении искусственного интеллекта, безопасности детей в Сети, цифровой трансформации здравоохранения, сохранении языкового многообразия и других актуальных темах.

В мероприятии примут участие начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, руководитель офиса Секретариата ООН Форума по управлению Интернетом Ченгетай Масанго, генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев и глава группы Рунити Андрей Кузьмичев. Модератором выступит директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Рабочую программу откроет пленарная сессия «ВВУИО+20: четверть века в построении информационного общества. От слова к делу?». Участники обсудят принципы международного взаимодействия в сфере цифрового развития и перспективы диалога в условиях меняющегося мирового контекста.

Отдельные дискуссии посвятят регулированию генеративного ИИ, суверенным облакам, продвижению бизнеса в digital-среде и влиянию интернета на дипломатию. Также состоится вручение премии «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и лекция лауреата.

«Темы Российского форума по управлению интернетом отражают то, чем сегодня живет общество — как в цифровой, так и в реальной среде. Использование ИИ, безопасность детей в цифровой среде, цифровая трансформация здравоохранения, развитие национальных языков в сети — эти темы волнуют даже тех, кто в целом далек от интернета. RIGF объединяет тех, кто формирует цифровое будущее: экспертов, практиков, представителей государства и бизнеса. Уверен, что форум станет площадкой содержательного диалога, который позволит выработать практические решения», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Форум организуют Координационный центр доменов .RU/.РФ и Центр компетенций по глобальной IT-кооперации. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.