«Форум профориентация» прошел в Балашихе

22 ноября в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» состоялось профориентационное мероприятие. В нем приняли участие школьники вместе с родителями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители колледжей и предприятий городского округа Балашиха познакомили гостей с востребованными направлениями подготовки и подробно рассказали о различных профессиях.

«Сегодняшнее мероприятие — это некий отчетный этап в рамках проекта, который организован совместно с администрацией Балашихи. Он направлен на подростков с 8 по 11 класс абсолютно всех школ округа», — сказала руководитель Центра развития «АКМЕ» Инна Сонина.

В ходе мероприятия школьники посетили мастер‑классы, специалисты центра развития провели индивидуальные консультации для учащихся и их родителей. Также форум стал связующим звеном между компаниями и потенциальными кадрами. Представители организаций презентовали перспективы карьерного роста, образовательные программы и возможности стажировок для молодежи, а также провели прямые диалоги с участниками форума.

С начала года профессиональное тестирование прошли свыше 3 900 человек. В рамках проекта специалисты посещали образовательные учреждения, организовывали встречи с родителями старшеклассников, выполняли комплексное профдиагностическое тестирование и анализировали его результаты. Это помогало учащимся выявить свои интересы и определиться с выбором будущей профессии.

