Форум председателей советов многоквартирных домов прошел в Балашихе 11 декабря

Итоговый муниципальный форум «Управдом» для председателей советов многоквартирных домов состоялся в Балашихе 11 декабря. Участники обсудили взаимодействие с Мосэнергосбытом, снятие показаний счетчиков и проведение собраний собственников онлайн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум «Управдом» в Балашихе собрал председателей советов многоквартирных домов, представителей администрации, Мосэнергосбыта и активных жителей. В мероприятии приняли участие начальник управления ЖКХ администрации округа Юлия Смирнова, директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая и руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Петр Попов.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия жителей с Мосэнергосбытом по снятию показаний с индивидуальных приборов учета, а также проведение общих собраний собственников в онлайн-формате. Петр Попов отметил, что такие встречи особенно важны для представителей старшего поколения, которым сложно адаптироваться к новым форматам. Он добавил, что с будущего года форумы будут проходить трижды в год.

Жители предложили информировать председателей домов о визитах контролеров для предотвращения мошенничества. Также участники обсудили преимущества проведения собраний через ГИС ЖКХ, что упростит сбор кворума и повысит прозрачность управления домом.

Форумы «Управдом» проводятся в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева и проходят в каждом муниципалитете ежеквартально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.